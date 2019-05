Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.05.2019. Brand einer Wiesenfläche konnte durch die Feuerwehr Salzgitter gelöscht werden.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Gitter, Zum Schäferstuhl, 23.05.2019, 13:15 Uhr.

Aus derzeit nicht geklärter Ursache geriet eine ca. 100 qm große Wiesenfläche in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr der Stadt Salzgitter gelöscht. Die Polizei ermittelt derzeit die Ursache des Brandes. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

