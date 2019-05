Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.05.2019

Peine (ots)

Einbruch auf Firmengelände

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Fritz-Stegen- Allee in Peine ein. Nachdem die Täter einen Zaun gewaltsam geöffnet hatten, gelangten sie auf das Gelände. Hier entwendeten sie insgesamt ca. 3 Tonnen Blei. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

