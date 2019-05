Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.05.2019

Peine (ots)

Arbeitsmaschine geriet in Brand

Am Donnerstag, um 09:45 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Produktionsgebäude in der Pelikanstraße in Peine alarmiert. Es stellte sich heraus, dass eine Arbeitsmaschine in dem Gebäude in Brand geraten war. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte die Maschine aus dem Gebäude verbracht werden, bevor es zu einem Gebäudeschaden kam. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Zu einer Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

