POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.05.2019. Polizeibeamte aus Salzgitter zogen Bewohner aus verqualmter Wohnung und verhinderten somit offensichtlich Schlimmeres.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.05.2019. Polizeibeamte aus Salzgitter zogen Bewohner aus verqualmter Wohnung und verhinderten somit offensichtlich Schlimmeres.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Brucknerstraße, 09.05.2019, 14:30 Uhr.

Ein 84-jähriger Hausbewohner hatte offensichtlich in seiner Wohnung Essen anbrennen lassen. Auf Grund der starken Rauchentwicklung alarmierte ein 17-jähriger Hinweisgeber die Polizei und hatte diese auch vorbildlich an der Einsatzstelle eingewiesen. Die schnell eingetroffenen Beamten konnten den Mann an seiner Wohnungstür antreffen. Der Mann weigerte sich anfänglich, seine Wohnung zu verlassen. Daraufhin musste der Mann von den Beamten zur Gefahrenabwehr aus der Wohnung geführt werden. Die alarmierte Feuerwehr belüftete die Wohnung des Mannes. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

