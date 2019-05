POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 10.05.2019

Polizei Salzgitter

Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Mittwoch, 23:30 Uhr, und Donnerstag, 06:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Stederdorf, Am Heidacker, ein. Über eine Terrassentür gelangten die Täter in das Wohnhaus. Hier entwendeten sie neben einer Handtasche und zwei Schlüsselbunden auch zwei PKW. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.

Zaun beschädigt - Fahrer flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Mittwoch, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, einen Grundstückszaun auf der Hauptstraße in Mehrum, als er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Der Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/ 410930, in Verbindung zu setzen.

Geparkten PKW beschädigt

Am Donnerstag, um 21:40 Uhr, kam es im Feldweg in Ilsede zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich auf Grund Unachtsamkeit stieß ein 57-jähriger Ilseder mit seinem PKW gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai. Die Beschädigungen an beiden Fahrzeugen waren derart schwer, dass beide PKW nicht mehr fahrbereit waren. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Tankstelle

Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Straße "An der Fuhse" in Ilsede einzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Friseurgeschäft

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Straße "Am Kalischacht" in Ilsede. Vermutlich durch ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in den Geschäftsraum. Zu eventuellem Diebesgut und einer Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen

