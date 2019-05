Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 06.05.2019

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitag, 03.05.2019, in der Zeit von 10:00 - 10:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen VW Passat, welcher in der Petershagener Straße in Salzgitter-Bad, Parkplatz gegenüber der dortigen Post, abgestellt war. Der Passat wurde an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen müsste es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein weißes bzw. helles Fahrzeug gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad, Telefon 05341/ 8250, in Verbindung zu setzen.

