Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 06.05.2019

Salzgitter (ots)

Korrektur zur Pressemitteilung vom 02.05.2019 "Nach Diebstahl einer Geldbörse wird Bargeld von einem Geldautomaten abgehoben"

Wie am 02.05.2019 berichtet, hatte ein bislang unbekannter Täter am 21.03.2019 einer Geschädigten in Salzgitter in einem Lebensmittelgeschäft die Geldbörse mit einer EC-Karte entwendet und noch am selben Tag widerrechtlich 500 Euro Bargeld abgehoben.

Es handelt sich hierbei allerdings nicht um die Volksbank in Broistedt, sondern um die Volksbankfiliale in Salzgitter- Lebenstedt.

Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970.

Polizei Salzgitter

