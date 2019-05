POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 06.05.2019

Polizei Salzgitter

Schwerer Verkehrsunfall am Grünen Platz

Am Montagmorgen, gegen 08:30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Neuer Weg/ Friedrich- Wilhelmstraße in Wolfenbüttel ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 60- jähriger LKW- Fahrer aus Halberstadt wollte von der Friedrich- Wilhelm-Straße nach rechts in den Neuen Weg abbiegen. Er ließ zunächst Fußgänger und Radfahrer die Straße überqueren, welche zu diesem Zeitpunkt Grünlicht hatten. Als er schließlich mit seinem LKW anfuhr, übersah er eine 80- jährige aus Wolfenbüttel, welche mit ihrem Rollator kurz vor der Querungsfurt der Fahrbahnmitte war. Mit dem linken Vorderreifen der Zugmaschine überfuhr er ein Bein der Seniorin, welche daraufhin stürzte und schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung voll gesperrt.

