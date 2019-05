Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 06.05.2019

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, gegen 21:05 Uhr, ereignete sich in der Rhodener Straße in Hornburg ein Verkehrsunfall. Eine 61-jährige PKW-Fahrerin aus Veltheim befuhr die Rhodener Straße aus Veltheim kommend. In einer leichten Rechtskurve geriet die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Sattelauflieger, welcher auf einem Parkstreifen abgestellt war. Glücklicherweise wurde die 61- Jährige bei dem Unfall nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Veltheimerin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Es wurde eine Blutentnahme entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell