POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.05.2019

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.05.2019

Eigentümer von Fahrrad gesucht

Am 22.04.2019 kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Caroline-Herschel-Straße in Peine zwei Fahrradfahrer. Dabei wurde festgestellt, dass ein Fahrrad kurze Zeit zuvor in der Fontanestraße in Peine entwendet worden war. Die Herkunft des zweiten Fahrrades konnte bisher nicht geklärt werden. Es besteht der Verdacht, dass auch dieses zuvor entwendet worden ist. Das Rad wurde sichergestellt. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad Pegasus Torino Lux.

Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise zum Eigentümer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

