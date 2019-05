Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 03.05.2019

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf der Konrad- Adenauer- Straße Ecke Berliner Straße in Salzgitter- Lebenstedt ein Verkehrsunfall. Ein 19- jähriger PKW- Fahrer aus Salzgitter befuhr die Konrad-Adenauer-Straße aus Richtung Industriestraße kommend. In Höhe der Berliner Straße übersah der Salzgitteraner, dass der vor ihm fahrende PKW eines 44- jährigen aus Salzgitter verkehrsbedingt bremsen musste. Der 19- Jährige fuhr auf den PKW auf, welcher wiederum auf zwei weitere vor ihm stehende Fahrzeuge aufgeschoben wurde. Insgesamt zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ärztlich versorgt. Die Fahrzeuge der beiden Salzgitteraner waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.200 Euro.

Wildtier ausgewichen und Unfall verursacht

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:45 Uhr, kam es auf der L 496, Heerer Straße, in Baddeckenstedt zu einem Verkehrsunfall. Eine 48- jährige PKW- Fahrerin aus Heere befuhr die Landstraße aus Baddeckenstedt kommend in Richtung Heere, als sie einem Wildtier ausweichen musste und hierbei nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr sie ein Verkehrsschild. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell