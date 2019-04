Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 20.04.2019, 09.00 Uhr, bis 21.04.2019, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht Zeit: 20.04.2019, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.25 Uhr Ort: Salzgitter-Bad, Großparkplatz " An der Erzbahn" Hergang: Bislang unbekannter Fahrzeugnutzer beschädigte beim Ein-oder Aussteigen aus dem Fahrzeug einen daneben geparkten, schwarzen Pkw VW Golf an dessen Beifahrertür. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Örtlichkeit. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr.: 05341/ 8250 zu melden.

Sachbeschädigung an Grundschule Zeit: 18.04.2019, 15.30 Uhr, bis 20.04.2019, 17.45 Uhr Ort: Salzgitter-Bad, Altstadtweg, Grundschule Hergang: Bislang unbekannter Täter kletterte auf das Vordach der Sporthalle und besprühte von dort aus die oberen Fenster und ein Teilstück des Mauerwerks der Sporthalle mit einem Graffito. Dieses ist ca. 7 m lang und 2m hoch. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte unter der Tel.: 05341/ 8250.

Körperverletzung

Zeit: 21.04.2019, 00.24 Uhr bis 00.40 Uhr Ort: Groß Mahner, Obbekenweg, Brennplatz des Osterfeuers Hergang: Nachdem eine Schlägerei am Brennplatz des Osterfeuers in Groß Mahner gemeldet wurde, suchten mehrere Funkstreifenwagen die Örtlichkeit auf. Bei der Sachverhaltsaufnahme meldeten sich zunächst zwei männliche Opfer, 19 und 30 Jahre alt, die angaben, von einem 21-jährigen Mann grundlos geschlagen worden zu sein. Hierdurch seien beide Opfer leicht verletzt worden. Da der Täter die Örtlichkeit bereits verlassen hatte, wurde eine Nahbereichsfahndung durchgeführt. Hierbei konnte der 21-jährige Beschuldigte mit einer Begleitperson angetroffen werden. Der alkoholisierte 21-Jährige, ein Atemalkoholtest erbrachte 1,9 %o, bestritt die ihm vorgeworfenen Körperverletzungen. Im Rahmen dieser Befragung erschien nun ein weiteres 19-jähriges Opfer und gab an, von der Begleitperson des Beschuldigten geschlagen worden zu sein. Diese habe ihn mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und leicht verletzt. Daraufhin wird der nun ebenfalls beschuldigte 21-jährige Mann zum Sachverhalt befragt. Auch dieser stritt die vorgeworfenen Straftat ab. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei ihm einen Wert von 0,8 %o. Weiterhin wurde im Rahmen der Fahndung ein Fahrzeug festgestellt, das dem letztgenannten Beschuldigten zugeordnet werden kann. An dem nicht zugelassenen Fahrzeug befanden sich nicht zugehörige Kennzeichen, sodass diese von der Polizei sichergestellt wurden. Neben den Körperverletzungsdelikten wurde auch eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Lippold

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell