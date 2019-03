Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.03.2019. Täter bricht in Salzgitter in eine Wohnung ein. Zeugenaufruf.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Ringelheim, Heinrichstraße, 15.03.2019, 16:00 Uhr-18.03.2019, 14.00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Täter einen widerrechtlichen Zugang in eine Wohnung in der Heinrichstraße und durchwühlte hier zahlreiche Sachen. Derzeit kann nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Angaben zur Schadenshöhe können nicht getroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Rufnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell