Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.03.2019. Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Bild-Infos

Download

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Posthof, 11.03.2019, 13:30-15:20 Uhr.

Die Polizei in Salzgitter ermittelt derzeit wegen einer möglichen Sachbeschädigung und ist auf Zeugenhinweise angewiesen. Das Ereignis hatte sich in der Straße Posthof zugetragen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls parkten hintereinander ein grüner Golf Kombi und ein grauer Opel Zafira. Beide Fahrzeuge wurde in der Straße Posthof ca. 8-10 Meter nach vorne bewegt, ohne dass eine Anstoßstelle eines dritten Fahrzeuges erkennbar ist. Der Golf stieß auf Grund der Vorwärtsbewegung gegen einen davor abgestellten orange farbenen Container, der Opel berührte den davor geparkten Golf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden. Das Foto zeigt die beschädigten Fahrzeuge. Die Polizei in Lebenstedt sucht Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können. Insbesondere ist für die Polizei von Wichtigkeit, wie es zu der Beschädigung kam und ob Angaben zu den Verursachern gemacht werden können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell