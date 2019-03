Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.03.2019. Polizei in Gebhardshagen kontrolliert Fahrzeugführer und ermittelt nun in mehreren Verfahren gegen den Mann.

Salzgitter (ots)

Gebhardshagen, Landesstraße 472, 19.03.2019, 12:00-13:30 Uhr.

Die Polizei in Gebhardshagen ermittelt gleich in mehreren Verfahren, nachdem von ihnen ein 25-jähriger Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert wurde.

Bei dem Mann stellten die Beamten Auffälligkeiten fest und führten einen Drogenvortest durch. Hierbei erhärtete sich der Verdacht auf einen Konsum von Drogen. Dem Mann musste daraufhin eine Blutprobe entnommen werden. Zudem fanden die Beamten bei einer Durchsuchung des Mannes in den Diensträumen Amphetamin in einem Klemmleistenbeutel auf. Diesen hatte er in seiner Kleidung versteckt. Die Drogen beschlagnahmte die Polizei. Eine weitere Ermittlung der Polizei ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren ein.

