POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.03.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Dienstag, gegen 10:45 Uhr, kam es in der Eichstraße in Ilsede zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 72- jährige Ilsederin befuhr die Eichstraße in Groß Ilsede und wollte nach links auf einen Parkplatz am dortigen Rathaus abbiegen. Hierbei übersah sie jedoch den entgegenkommenden PKW eines 30- Jährigen aus Ilsede. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Am Dienstag, um 14:00 Uhr, kam es in der Peiner Straße in Wendeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Ford Transit. Eine 19- jährige aus Wendeburg befuhr mit ihrem PKW die Peiner Straße in Richtung Rothbergstraße und musste aufgrund Gegenverkehrs zunächst hinter am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen anhalten. Als alle Fahrzeuge passiert hatten, wollte sie an den parkenden Fahrzeugen vorbeifahren, stieß aber in diesem Moment gegen den Ford Transit eines 64- jährigen aus Laatzen, welcher wiederrum ihr Fahrzeug überholen wollte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Die Polizei Wendeburg sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu diesem machen können. Die Polizei ist unter der Telefonnummer 05303/ 2004 erreichbar.

