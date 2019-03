Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.03.2019. Polizei in Vöhrum sucht Hundebesitzerin nach fahrlässiger Körperverletzung.

Salzgitter (ots)

Peine, Vöhrum, Laubaner Straße, 28.02.2019, 07:30 Uhr.

Die Polizei in Vöhrum ermittelt derzeit wegen einer fahrlässigen Körperverletzung. Auf Grund der Ermittlungen der Polizei und auf Grund der durchgeführten Zeugenvernehmung kann erst heute gesagt werden, dass sich die 66-jährige Geschädigte mit ihrem unangeleinten Hund in der Laubaner Straße in Höhe des Friedhofes befunden hatte. Der ebenfalls unangeleinte Hund der unbekannten Besitzerin habe schließlich mit dem Hund der Geschädigten getobt. Hierbei soll der fremde Hund die Frau im Bereich des Knies angestoßen haben. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich am Knie und am Fußgelenk. Die Geschädigte stieß beim Fallen mit dem Kopf auf den Boden. Die Polizei sucht nun diese unbekannte Frau. Sie soll ca. 170 cm groß und 25-30 Jahre alt sein, sie soll dunkle zum Pferdeschwanz bebundene Haare getragen haben. Sie habe zudem einen hellen Wintermantel getragen. Bei dem Hund soll es sich um einen schwarz weißen Bordercollie handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Vöhrum unter der Telefonnummer 05171/23220 entgegen.

