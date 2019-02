POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Wolfenbüttel vom 17.02.2019

Polizei Salzgitter

Körperverletzung

Am 16.02.2019, gegen 23.20 Uhr, kam es im Rahmen einer Veranstaltung in Cramme, Burgende, zu Streitigkeiten in deren Verlauf ein 25jähriger einen 22jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug und an der Nase verletzte. Der Verletzte musste dem Klinikum Wolfenbüttel zur ambulanten Behandlung zugeführt werden. Dem alkoholisierten Beschuldigten (AAK: 1,78 Promille) wurde ein Platzverweis für die Örtlichkeit erteilt, welchem er nachkam. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.02.2019, um 18.34 Uhr, wurde in Wolfenbüttel, Pestalozzistr., der 39jährige Fahrer eines PKW Mazda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der PKW verblieb am Kontrollort, die Fz-Schlüssel wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Vermisster dementer 79jähriger / Einsatz des Polizeihubschraubers

Am 16.02.2019, gegen 17.15 Uhr, ging eine 76jährige Braunschweigerin gemeinsam mit ihrem 79jährigen Mann und deren Sohn in einem Waldstück nördlich von Evessen spazieren. Mutter und Sohn gingen voraus, als sie plötzlich das Verschwinden des 79jährigen feststellten. Eine durch diese vorgenommene Absuche der Waldwege verlief erfolglos, so dass die Polizei verständigt wurde, da der Mann unter Demenz und Diabetes leidet. Die Absuche der betreffenden Örtlichkeit durch mehrere Funkstreifenwagen verlief zunächst erfolglos, so dass ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert wurde. Gegen 20.23 Uhr meldete eine Frau der Einsatzleitstelle einen älteren vermutlich hilflosen Mann in einer Gaststätte in Evessen aufhältig. Die dorthin entsandte Funkstreifenbesatzung konnte hier den 79jährigen wohlauf antreffen, der jedoch keinerlei Erinnerungen an die Geschehnisse hatte.

