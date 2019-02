Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 11. Februar 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Sonntag, 10.02.2019, gegen 14:30 Uhr

Drei Personen sind am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in Cremlingen, Im Moorbusche, leicht verletzt worden. Ein 56-jähriger Autofahrer übersah vermutlich aus Unachtsamkeit beim Einfahren von einem Tankstellengelände in den fließenden Verkehr das vorfahrtbrechtigte Auto eines 26-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 26-Jährige sowie zwei Mitfahrerinnen des mutmaßlichen Unfallverursachers leicht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000,-- Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Fümmelse: Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Samstag, 09.02.2019, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 10.02.2019, 14:00 Uhr

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag gelangten unbekannte Täter gewaltsam durch die Hecktüren in einen in der Straße Kolonie zum Parken abgestellten Ford Transit. Aus dem Fahrzeug wurde nach ersten Erkenntnissen ein Bohrschrauber der Marke Makita. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell