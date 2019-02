POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 11.02.2019

Polizei Salzgitter

Verkehrsunfall zwischen LKW und Linienbus

Am Montagmorgen, gegen 05:55 Uhr, kam es auf der Kreuzung Dieselstraße/ Peiner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36- Jähriger aus Brandenburg befuhr mit seinem LKW die Dieselstraße in Richtung Peiner Straße. Die Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt für den LKW- Fahrer gelbes Blinklicht. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er einen von links kommenden Linienbus und prallte mit diesem zusammen.

Der LKW stieß anschließend gegen einen Ampelmast und knickte diesen um.

Die 48- Jährige Bus- Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden.

Zu einer Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

