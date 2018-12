POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.12.2018

Peine (ots) - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Sonntag ereignete sich in Klein Ilsede, Breite Straße, ein Verkehrsunfall. Ein 69- jähriger Ilseder hatte seinen PKW zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr, auf dem Parkplatz der dortigen Sparkasse abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren die rechte hintere Tür des PKW und beschädigte diese. Es ist nicht auszuschließen, dass die Beschädigung durch einen Roller- oder Fahrradfahrer verursacht wurde. Der Unfallfahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/ 410930, in Verbindung zu setzen.

