POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.12.2018. Bei einem schweren Raub in Wohnung erbeuteten mindestens drei Täter offensichtlich Wertgegenstände.

Salzgitter (ots) - Baddeckenstedt, Rhener Straße, 01.12.2018, 22:50 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten mindestens drei Täter durch eine geöffnete Zugangsmöglichkeit das Haus eines 89jährigen Mannes sowie einer 89jährigen Frau.

Nachdem die Täter das Haus betreten hatten, wurde sie von dem Mann angesprochen. Der Mann beabsichtigte nunmehr, die Polizei anzurufen. In diesem Moment sei er von einem der Täter von hinten umklammert worden. Im weiteren Verlauf soll dem Mann das Telefon aus der Hand geschlagen worden. Zudem soll ein Täter das Telefonkabel aus der Wand gerissen haben. Eine Beschreibung der Männer ist nicht vorhanden. Die Männer flüchteten nunmehr und sollen offensichtlich Wertgegenstände entwendet haben. Auffällig ist, dass trotz Beleuchtung und Anwesenheit der Eigentümer die Täter in das Haus eingedrungen sind. Zeugenaufruf: Die Polizei ist dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter 05341/1897-0 in Verbindung zu setzen. Jedes noch so geringe Detail kann für die Ermittler von Bedeutung sein. Insbesondere kann von Wichtigkeit sein, ob Ihnen auch bereits vor der Tat Besonderheiten aufgefallen sind.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell