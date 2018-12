POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.12.2018

Peine (ots) - Fahrradfahrer mit 4,12 Promille gestoppt

Am Sonntag, um 17:35 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Falkenberger Straße in Peine einen 52- jährigen Radfahrer, welcher zuvor mit seinem Fahrrad gestürzt war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Peiner deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,12 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall

Am Sonntag, um 09:50 Uhr, kam es in der Eschenstraße Ecke Ulmenstraße in Peine zu einem Verkehrsunfall. Ein 58- jähriger aus Peine befuhr die Ulmenstraße und wollte mit seinem PKW nach links in die Eschenstraße abbiegen. Hierbei übersah er das Fahrzeug einer 52- jährigen Peinerin, welche die Eschenstraße in Richtung Schwarzer Weg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die Peinerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

