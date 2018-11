POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.11.2018. Polizei führt Verkehrskontrollen durch und ahndet mehrere Verstöße.

Salzgitter (ots) - Salzgitter, Stadtgebiet, 19.11.2018, 13:00-19:00 Uhr.

Die Polizei führte mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Salzgitter durch. Bei dreißig kontrollierten Fahrzeugführern konnten insgesamt neun Beanstandungen festgestellt werden. Insgesamt benutzten vier Fahrzeugführer während der Fahrt ihr Mobiltelefon und zwei Fahrer beachteten nicht das für sie geltenden Rotlicht einer Ampel. Zudem benutzte ein Fahrer nicht seinen Sicherheitsgurt und ein Elternteil schnallte das Kind nicht an. Bei einem Fahrzeug war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Die Polizei macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass es vielleicht nur dem glücklichen Umstand zu verdanken ist, dass es nicht zu einem Unfall kam und hierbei Personen verletzt wurden. Die Polizei führt auch in Zukunft regelmäßige Kontrollen durch, um hierdurch die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell