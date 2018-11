POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.11.2018. Lkw verlor Ladung von der Ladefläche und beschädigte hierdurch nachfolgenden Pkw.

Salzgitter (ots) - Salzgitter Watenstedt, Industriestraße Mitte, 19.11.2018, 08:00 Uhr.

Ein Lkw aus dem Landkreis Gifhorn befuhr in Salzgitter die Industriestraße Mitte. Während der Fahrt habe er offensichtlich mehrere größere Steine von der Ladefläche verloren, da diese nicht ausreichend gegen ein Herabfallen gesichert waren. Ein nachfolgender BMW wurde durch die Steine an der Motorhaube beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 700 Euro. In diesem Zusammmenhang weist die Polizei ausdrücklich daraufhin, dass die Ladung stets gegen ein Herunterfallen gesichert sein muss. Durch nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung können gefährliche Situationen entstehen und schwere Unfälle verursacht werden.

