POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 5. Juli 2018:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: PKW beschädigt

Mittwoch, 04.07.2018, zwischen 13:40 Uhr und 14:05 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten am Mittwoch, zwischen 13:40 Uhr und 14:05 Uhr, während der Geschädigte zum Einkaufen war, den Lack eines zum Parken auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Straße Am Wasserwerk abgestellten PKW. Der schwarze Audi A 1 wurde an der Heckklappe sowie an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

