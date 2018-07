1 weiterer Medieninhalt

Salzgitter (ots) - Polizei sucht nach Übergriffen gegenüber Prostituierten Hinweise zu diesem bislang unbekannten Mann

Von Oktober 2017 bis zum Juni 2018 ist es in Salzgitter-Lebenstedt zu insgesamt zehn Übergriffen in Form von sexuellen Nötigungen, versuchten und einer vollendeten Vergewaltigung zum Nachteil von Prostituierten in ihren Arbeitswohnungen gekommen. Die Tatabläufe und die Beschreibungen des mutmaßlichen Täters (männlich, zirka 30 Jahre alt, zwischen 170 und 175 cm groß, stabile Figur, kurze schwarze Haare, kurzer schwarzer Vollbart, gebrochen deutsch sprechend, südosteuropäisches bis arabisches Erscheinungsbild) weisen auf einen bislang unbekannten Beschuldigten hin, der durch eine Überwachungskamera (beigefügte Bilder) aufgenommen worden ist. Die Polizei Salzgitter erbittet Hinweise zu der abgebildeten Person unter 05341 / 1897-0.

