POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 4. Juli 2018:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Montag, 02.07.2018, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 03.07.2018, 09:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter ein unter einem Carport in Wolfenbüttel, Im Pfarrkamp, angeschlossen angestelltes Fahrrad. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein blau / grünes Mountainbike der Marke HARD SEVEN im Wert von zirka 400,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

