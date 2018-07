POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.07.2018

Peine (ots) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Mittwoch, um 11:15 Uhr, kam es in der Marktstraße in Hohenhameln zu einem Verkehrsunfall. Eine 78- jährige Fußgängerin aus Hohenhameln überquerte die Marktstraße und wurde hierbei von einer 63- jährigen PKW-Fahrerin aus Hohenhameln übersehen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem PKW, wodurch die 78-jährige verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht wurde. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

