POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 09.03.2023

Goslar (ots) - Fahrraddiebstahl in der Grefekestr. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 06.03.2023, 20.00 Uhr - 07.03.2023, 10.00 Uhr in der Grefekestr. ein Mountainbike der Marke "KTM", Typ "Lycan 24 FFF". Das Rad war durch den 45-jährigen Besitzer an einer Garagenwand abgestellt und mit einem Spiralschloss gegen Wegnahme gesichert worden. Beschreibung: -43er Rahmen -"Fully" -160 mm Federweg vorne und ...

