Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.01.2022

Goslar (ots)

Unfall mit Reanimation

Am 08.01.2022, gegen 11:10 Uhr, befuhr eine männliche Person (Goslarer, 58 Jahre) mit ihrem Pkw die Straße Im Schleeke in Goslar von Oker kommend in Richtung Goslar / Auffahrt B6. Aus ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Hierbei wurde kein weiterer Verkehrsteilnehmer geschädigt. Beim Eintreffen der Polizeibeamt:innen verlor der Unfallverursacher das Bewusstsein und wurde unverzüglich reanimiert, was der Person letztlich das Leben rettete. Anschließend konnte die Person dem wenig später eingetroffenen Rettungsdienst / Notarzt übergeben werden. Diese stabilisierten den gesundheitlichen Zustand und verbrachten die Person ins Krankenhaus nach Goslar.

Körperliche Auseinandersetzung

Am 09.01.2022, gegen 01:15 Uhr, soll es in der Straße Im Schleeke in Goslar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen sein. Diese beiden Personen konnten identifiziert werden, hielten sich allerdings mit Angaben zu den Hintergründen zurück. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05321-3390 erbeten.

Im Auftrag

Köhnke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell