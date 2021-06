Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 08.06.2021

Goslar (ots)

Unerlaubte Müllentsorgung am Landschaftsschutzgebiet

Bislang unbekannte Täter entsorgten, vermutlich in den letzten Tagen, im Bereich der L 515, zwischen Langelsheim und Bredelem, 32 gefüllte blaue Plastiksäcke. Die Säcke wurden vor einer Schranke, direkt am Landschaftsschutzgebiet Innerstetal, abgelegt. Gefüllt waren sie mit Gartenabfällen, also Strauch- und Rasenschnitt. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 05326-978780.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

