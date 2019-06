Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 13.06.19

Goslar (ots)

Beleidigung Am Mittwoch, den 12.06.19, wurde eine 43-jährige Seesenerin, im Rahmen von Streitigkeiten, von einem 83-jährigen Mann, ebenfalls aus Seesen, in der Öffentlichkeit beleidigt. Es wurde Strafanzeige erstattet.

Versuchter Einbruchsdiebstahl In der Nacht vom 11.06.19 auf den 12.06.19 versuchte ein bislang unbekannter Täter in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes in Münchehof einzudringen. Der Versuch misslang, an der Werkstatttür entstand jedoch ein Schaden von ca. 100 Euro.

Diebstahl Am Mittwoch, den 12.06.19, erstattete eine 59-jährige Frau aus Seesen Strafanzeige gegen unbekannt. Ihr war am Vortag, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, im Innenstadtbereich von Seesen, aus ihrem unverschlossenen Pkw ein Umschlag mit 180 Euro Bargeld entwendet worden. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

Unterschlagung Bereits im März diesen Jahres lieh sich ein 26-jähriger Mann aus Herzberg bei einem ortsansässigen Getränkemarkt zwei Gastronomiekühlschränke. Die Kühlschränke wurden bis zum heutigen Tag weder zurückgegeben, noch wurde die ausstehende Rechnung in Höhe von 360 Euro bezahlt. Der Geschädigte erstattete nun Strafanzeige gegen den Herzberger.

Fahrlässige Körperverletzung In Kirchberg kam es am Mittwoch, den 12.06.19, zu einer Körperverletzung eines 14-jährigen. Dieser wurde durch einen Hundebiss derart verletzt, dass er eine blutende Fleischwunde davontrug. Gegen den 58-jährigen Hundehalter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Beleidigung Gegen einen 38-jährigen Mann aus Spanien wurde seitens der Polizei ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Dieser hatte am Dienstag, den 11.06.19, in den späten Nachmittagsstunden, im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme, die eingesetzten Beamten in der Öffentlichkeit lautstark beleidigt.

