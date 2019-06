Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Erneute Sprengung eines Geldautomaten in Goslar; Zeugen gesucht.

Goslar (ots)

Am Donnerstagmorgen, 05.58 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle der Polizei von einer Kundin der Postbankfiliale in der Klubgartenstraße über Notruf darüber in Kenntnis gesetzt, dass der im Vorraum befindliche Geldautomaten gesprengt worden war.

Durch die daraufhin eingesetzte Streifenwagenbesatzung wurde der Sachverhalt bestätigt.

Auch der Vorraum wurde durch die Sprengung stark beschädigt, Fensterscheiben sind zerbrochen und die Deckenverkleidung zerstört.

Auf Grund des Auffindens zweier Gasflaschen wurde die Freiwillige Feuerwehr zur Prüfung möglicherweise vorhandener explosiver Gase sowie Gebäudeschäden hinzugezogen.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die vor dem Meldezeitpunkt

eine Explosion oder ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen

und/oder

verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes in der Klubgartenstraße oder in unmittelbarer Nähe festgestellt oder andere Beobachtungen gemacht haben bzw. sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

