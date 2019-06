POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 06.06.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Smartphone gestohlen.

Goslar. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16.00 und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein silberfarbenes Smartphone Samsung Galaxy S 8 einer 18-jährigen Goslarerin, das sie während ihres Aufenthalts in der Klubgartenstraße in einem Rucksack mit sich führte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrrad gestohlen.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 06.50 und 18.53 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein im Fahrradständer am Gleis 1 des Bahnhofsgeländes in der Hildesheimer Straße gesichert abgestelltes Lastenrad, ein sogenanntes Bäckerfahrrad, mit einem schwarzen Rahmen, 24er Reifengröße, 7-Gang-Nabenschaltung, schwarzen Schutzblechen und schwarzen Felgen, einem braunen Ledersattel und beigefarbenen Griffen mit einer Ummantelung aus hellem Korkband, ausgestattet mit Trommelbremsen vorne und Mountainbikepedalen mit Schlaufen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

