Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Motorradunfall

Am Dienstag, d. 28.05.2019, 12.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Bundesstraße 242 von Clausthal in Richtung Wildemann. Beim Durchfahren der Linkskurve kurz vor der Einmündung der Kreisstraße 37 (Zellerfelder Tal) kam ein 25-jähriger Däne mit seinem Motorrad vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei und wurde mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, es besteht aber keine Lebensgefahr. Der Sachschaden wird auf 8000 EUR geschätzt. /Krz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell