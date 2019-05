Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 13.05.2019

Goslar (ots)

Schornsteinbrand mit Vollsperrung der Durchgangsstr. in Lautenthal

Am Mo., 13.05.2019, 05.44 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Dachstuhlbrand in Lautenthal, Wildemanner Str., gemeldet. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich lediglich um einen Schornsteinbrand handelte. Die Personen, welche in dem Mehrfamilienhaus aufhältig waren, konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Es handelte sich dabei um ein Ehepaaar mit einem 3-jährigen Kind sowie den Hauseigentümer.

Die Arbeiten der Feuerwehren aus Lautenthal und Langelsheim gestalteten sich jedoch schwierig,so dass die Wildemanner Str., L 515, auch längerfristig gesperrt werden musste. Erst gegen 10.45 Uhr konnte die Straße wieder frei gegeben werden. Zwischenzeitlich war auch der zuständige Bezirksschornsteinfeger alarmiert und vor Ort. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Die vorsorglichen Arbeiten der Feuerwehr Lautenthal dauerten noch an.

Otto Brodthage Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell