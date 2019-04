Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Körperverletzung

Am Donnestag, d. 25.04.2019 gg. 17.30 Uhr kam es in Clausthal, Burgstätter Straße, zu Streitigkeiten zwischen einem 17-Jährigen und zwei Männern im Alter von 23 und 35 Jahren. im Verlauf des Streites spühte der 17-Jährige seinen beiden Kontrahenten Pfefferspray in die Gesichter. Als Reaktion erhielt der 17-jährige einen Faustschlag und einen Kniestoß. Die beiden mit Pfefferspray Besprühten klagten über Schmerzen und Unwohlsein, zudem hätten sie zeitweise nichts mehr sehen können. Der 17-jährige erlitt eine kleine Platzwunde an der Lippe. Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden aufgenommen.

/Krz.

