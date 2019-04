Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Schulgebäude in Immenrode:

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, den 24.04.2019, 20:00 Uhr bis Donnerstag, den 25.04.2019, 07:00 Uhr, Zutritt in ein Schulgebäude in Goslar-Immenrode. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten anschließend in die Räumlichkeiten. Offensichtlich verließen sie das Gebäude wiederum ohne Diebesgut durch eine Fluchttür im Erdgeschoss. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell