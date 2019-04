Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 26.04.2019

Goslar (ots)

Unfallflucht in Wolfshagen

In der Zeit von Di., 23.04., 14.00 Uhr, bis Do., 25.04., 16.15 Uhr, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen ein in Wolfshagen, Im Tölletal, geparktes Wohnmobil. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 3000 Euro. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-97870 entgegen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

