Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 17.04.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Dienstag, 16.04.2019, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 27jährige Frau aus Bad Grund mit ihrem PKW die Frankfurter Straße aus Richtung Hammershäuser Mühle kommend stadteinwärts. An der Einmündung in die Engelader Straße wollte sie nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr folgte eine 58jährige PKW-Fahrerin aus Kalefeld, die ebenfalls anhalten musste. Die beiden stehenden Fahrzeuge wurden infolge Unachtsamkeit von einer ebenfalls 58 Jahre alten Frau aus Kalefeld übersehen. Sie schob mit ihrem PKW die beiden vor ihr befindlichen PKW zusammen und verursachte dadurch Schaden von etwa 12.000 Euro. Die Verursacherin des Unfalls verletzte sich schwer am Fuß, die Frau aus Bad Grund wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. (som)

