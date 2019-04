Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Unfallflucht

Am Samstag, d. 13.04.2019, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.40 Uhr, war ein weißer Pkw Audi A 3 auf dem Parkplatz am Einkaufsmarkt am Ostbahnhof abgestellt. Der geparkte Pkw wurde durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt und der Verursacher entfernte sich vom Ort. Die Anzeigenerstattung bei der Polizei erfolgte erst am Montag. Zeugen der Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Clausthal, Tel.: 05323 / 941100 zu melden.

Feuer im Wald

Am Montagabend, gg. 20.00 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen Feuerschein in einem Wald nahe der Eschenbacher Teiche. Bei der Überprüfung trafen die Polizeibeamten im Wald an einem Lagerfeuer zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren an. Für das Ablöschen des Feuers wurde die Feuerwehr angefordert. Die beiden Männer erhalten neben der Rechnung für den Feuerwehreinsatz noch Anzeigen von der Polizei.

Trunkenheitsfahrt

Am Dienstag, d. 16.04.2019, gg. 01.00 Uhr, wurde in Hahnenklee, Triftstraße, ein Pkw angehalten und der 21-jährige Fahrer kontrolliert. Die Polizeibeamten bemerkten hierbei Alkoholkgeruch aus dem Fahrzeug. Der Alcotest beim Fahrer ergab dann 1,12 Promille. Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins waren die vorläufige Folge. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

/Krz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell