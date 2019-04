POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 16.04.2019.

Polizeiinspektion Goslar

83-Jähriger bestohlen.

Goslar. Am Montagmittag, 13.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Papiertüte mitsamt Inhalt eines 83-jährigen Langelsheimers, die er während seines Wegs von der Klubgartenstraße in Richtung Astfelder Straße, zwischen Apotheke und Ärztehaus, in der linken Hand hielt. Der Täter, auf Grund der Körperstatur sowie der getragenen Bekleidung wird von einer männlichen Person ausgegangen, wurde mit schlank, ca. 180 cm groß, bekleidet mit blauer Jeanshose, dunklem Anorak und einer hellen Kopfbedeckung, evtl. Basecap, beschrieben. Er entfernte sich in Richtung Astfelder Straße und konnte hier in der Folge unerkannt entkommen. Die unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat erfolgten Fahndungsmaßnahmen, an denen sich die Besatzungen mehrerer Streifenwagen beteiligten, führten nicht mehr zur Feststellung des Täters. Bei der Tat selbst entstand ein Schaden in geringer Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienwohnhaus scheiterte.

Bad Harzburg. In der Zeit von Sonntagabend, 22.30 Uhr, bis Montagmorgen, 04.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, die Eingangstür zu einem Einfamilienwohnhaus in der Straße An der Wolfswiese gewaltsam zu öffnen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Brand.

Goslar. Am Montagabend, gegen 19.00 Uhr, entdeckten die Bewohner eines Einfamilienwohnhauses in der Bergdorfstraße, dass es im Bereich eines Dachfensters zu einem Brand gekommen war, der von ihnen in der Folge glücklicherweise durch den Einsatz mehrerer Feuerlöscher eingedämmt werden konnte. Ein vollständiges Löschen erfolgte schließlich durch die alarmierte Feuerwehr Goslar, die mit 34 Angehörigen unter Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Udo Löprich im Einsatz waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand verletzt. Angaben über die Brandausbruchsursache und Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Türschloss verklebt.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, verklebten bislang unbekannte Täter den Türschlosszylinder einer Wohnung im 5. Stock eines Mehrparteienwohnhauses in der Robert-Koch-Strasse offenbar mit Sekundenkleber. Bei der Tat entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von knapp achtzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

