POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 08.03.2019

Diebstahl von Sommerreifen Am 06.03.2019, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Hinterhof in Herrhausen, in der Nordhäuser Straße, dort abgestellte Sommerreifen eines 63-jährigen Mannes aus Seesen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 350 Euro. (Bür)

Verkehrsunfall Am 07.03.2019, gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Mann aus Lutter mit seinem PKW die Bahnhofstraße und wollte nach rechts auf die Frankfurter Straße abbiegen. Dabei übersah er den PKW einer 84-jährigen Frau, ebenfalls aus Lutter, die mit ihrem PKW die Frankfurter Straße aus Richtung Salzgitter kommend, befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider PKW. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 5000 Euro. (Bür)

Verkehrsunfall Am 07.03.2019, gegen 07.00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Lamspringe die L466 in Rhüden. Hierbei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt und es kam zu einem geringen Ölaustritt am Unfallort. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. (Bür)

