POL-GS: Meldung der Polizeistation Braunlage vom 18.02.2018

Verkehrsunfallflucht

Braunlage. Am 18.02.2019, in der Zeit zwischen 09:15 und 14:20 Uhr, wurde in Braunlage auf dem Großparkplatz am Eisstadion / Wurmbergseilbahn ein parkender Pkw Seat Leon, in der Farbe Silbergrau, mit Kennzeichen aus Hildesheim (HI - )beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte den parkenden Seat vermutlich beim Ein- oder Ausparken. An dem Seat entstand am Heck auf der rechten Fahrzeugseite ein Schaden von ca. 150 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vvom Unfallort.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 zu melden.

i. A. Pauls, POK

