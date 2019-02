Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressbericht vom 18.02.2019

Goslar (ots)

Kennzeichenmissbrauch Am 17.02.2019, gegen 11.45 Uhr, brachte ein 32-jähriger Mann aus Seesen in Herrhausen an seinen nicht zugelassenen PKW grüne entstempelte Kennzeichen an und führte diesen PKW im öffentlichen Verkehrsraum. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (Bür)

