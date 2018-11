POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 20.11.2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Am 19.11.2018, gegen 13.40 Uhr, befuhr eine 37-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW die Katelnburgstraße aus Richtung Wilhelm-Busch-Straße kommend in Richtung Hildesheimer Straße und bog im Kreuzungsbereich Katelnburgstraße/Johannesweg nach links in den Johannesweg ein. Hierbei übersah sie eine 58-jährige Fußgängerin, ebenfalls aus Seesen, die die Straße aus Richtung Hildesheimer Straße kommend in Richtung Wilhelm-Busch-Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt einer Klinik zugeführt. (bür)

Verkehrsunfall mit Flucht

Am 19.11.2018, gegen 17.35 Uhr, fuhr ein LKW auf der Straße Am Wilhelmsplatz und bog auf der falschen Fahrspur nach links auf die B 248 in Seesen ab. Beim Einordnen auf die korrekte Fahrspur touchierte er ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel. Der Verkehrsunfall wurde durch Zeugen beobachtet und angezeigt. Da der Verkehrsunfallverursacher den Unfallort verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an. (bür)

Verkehrsunfall

Am 19.11.2018, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mann aus Wallmoden die K 67 von Neuwallmoden kommend in Richtung Salzgitter-Ringelheim mit einer Sattelzugmaschine und Anhänger. Im Verlauf einer Linkskurve kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW eines 69-jährigen Mannes, ebenfalls aus Wallmoden. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. (bür)

