POL-GF: Zwei Führerscheine sichergestellt

Gifhorn (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen kam es in Gifhorn zu einer Verkehrsunfallflucht; die Polizei sucht nun den Geschädigten. Ein 80-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Celler Straße in Richtung Westen. Gegen 09:50 fuhr er an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen vorbei, dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines der geparkten Pkw. Während der 80-Jährige weiterfuhr, informierte ein ...

