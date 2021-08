Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter zu Verkehrsunfall auf Parkplatz gesucht

Gifhorn (ots)

Am Samstag, den 07.08.2021, gegen 11:00 Uhr stieß ein PKW-Fahrer gegen einen, auf dem Parkplatz des LIDL Marktes an der Braunschweiger Straße in Gifhorn, abgestellten PKW. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort und rief erst von zu Hause aus die Polizei. In der Zwischenzeit hatte sich der beschädigte PKW jedoch vom Parkplatz entfernt.

Die Polizei sucht nun den Geschädigten oder Zeugen die Hinweise zum Geschädigten geben können. Wer Angaben machen kann wendet sich bitte an die Polizei in Gifhorn unter 05371 9800.

