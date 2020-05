Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand eines Wohnwagens

Polizeiinspektion Gifhorn (ots)

In der Nacht zum 17.05.2020 brannte auf dem Campingplatz Brenneckenbrück ein Wohnwagen mit Holzvorbau aus bisher ungeklärter Ursache komplett nieder. 2 Personen, die sich in dem Wohnwagen befanden, konnten diesen rechtzeitig und unverletzt verlassen. Für die Löscharbeiten waren 40 Feuerwehrleute aus den Ortswehren Gifhorn, Wilsche und Neubokel im Einsatz. Weiterhin war ein Rettungswagen und der Notarzt vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

